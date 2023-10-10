Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Pinjol Bisa Tahu Nomor Kontak? Ternyata Ini Alasannya

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:02 WIB
Kenapa Pinjol Bisa Tahu Nomor Kontak? Ternyata Ini Alasannya
Kenapa pinjol bisa tahu nomor kontak? (Foto: MPI)
JAKARTA - Kenapa pinjaman online (pinjol) bisa tahu nomor kontak? Berikut ulasan lengkapnya di artikel ini.

Adapun pada saat pertama kali menggunakan aplikasi pinjol, aplikasi tersebut akan meminta beberapa akses kepada pengguna.

Umumnya, aplikasi pinjol akan meminta izin mengakses kamera dan mikrofon.

Lantas, kenapa pinjol bisa tahu nomor kontak?

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (10/10/2023) ini karena ada pula aplikasi pinjaman online yang meminta akses kontak di ponsel pengguna. Apabila pengguna memberikan akses, maka pihak pinjol dapat mengetahui daftar kontak yang dimiliki.

Layanan pinjaman online yang meminta akses kontak pengguna adalah pinjol ilegal. Artinya, pinjol tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman:
1 2
