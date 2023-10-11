Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Serahkan 102 Sertifikat Tanah di Papua, Wapres: Saya Ingin Dengar Keluhan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:39 WIB
Serahkan 102 Sertifikat Tanah di Papua, Wapres: Saya Ingin Dengar Keluhan
Wapres bagikan sertifikat tanah di Papua (Foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan sebanyak 102 sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Penyerahan sertifikat tanah ini, merupakan komitmen untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia secara gratis.

“Hari ini saya berbahagia karena dapat hadir kembali di Tanah Papua, salah satunya untuk menyerahkan 102 sertifikat tanah,” ungkap Wapres dalam sambutannya saat penyerahan sertifikat tanah di Gedung Papua Youth Creative Hub Jayapura, Papua, Rabu (11/10/2023).

Wapres mengatakan pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat Papua ini sangat penting, karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya.

Apalagi, kata Wapres, tanah memiliki nilai yang berharga dalam hati masyarakat Papua, baik dari sisi spiritualitas, sosiologis antropologis, kebudayaan, maupun ekonomi masyarakat. “Tanah dipandang sebagai Ibu atau Mama yang melahirkan kehidupan sosial di masyarakat Papua,” katanya.

Oleh karena itu, Wapres mengatakan agenda pertanahan merupakan salah satu agenda prioritas di Papua yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah. “Perhatian pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Yang sekarang sudah berkembang menjadi 6 provinsi,” katanya.

