Ekonomi China Melambat, Indonesia Harus Waspada

JAKARTA - Ekonomi China tengah mengalami perlambatan (slowing down). Bahkan tingkat permintaan (demand) di kawasan tersebut terjadi penurunan drastis.

Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak kepada ekonomi domestik di Tanah Air. Sebab, China menjadi salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

Tercatat dalam neraca perdagangan, nilai ekspor-impor Indonesia dan China mencapai USD130 miliar atau setara Rp2.039 triliun.

Mengutip pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi China berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Sehingga harus diantisipasi dampaknya.