Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi China Melambat, Indonesia Harus Waspada

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:11 WIB
Ekonomi China Melambat, Indonesia Harus Waspada
Ekonomi China almi perlambatan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ekonomi China tengah mengalami perlambatan (slowing down). Bahkan tingkat permintaan (demand) di kawasan tersebut terjadi penurunan drastis.

Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak kepada ekonomi domestik di Tanah Air. Sebab, China menjadi salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

Tercatat dalam neraca perdagangan, nilai ekspor-impor Indonesia dan China mencapai USD130 miliar atau setara Rp2.039 triliun.

Mengutip pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi China berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Sehingga harus diantisipasi dampaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/320/3141758/prabowo-v9Iz_large.jpg
Nilai Perdagangan Rp2.106 Triliun, Prabowo: China Bukan Sekadar Mitra Dagang tapi Saudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125335/ekonomi_china-VJsF_large.jpg
Ekonomi Lesu, China Gelontorkan Ratusan Triliun Rupiah agar Warganya Lebih Sering Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113696/gaji-e0Xs_large.jpeg
China Potong Gaji Pegawai 3 Regulator Keuangan demi Kurangi Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3064826/china-temukan-harta-karun-super-langka-di-daerah-termiskin-cadangan-hingga-5-juta-ton-Y9UVZbeIjD.jpg
China Temukan Harta Karun Super Langka di Daerah Termiskin, Cadangan hingga 5 Juta Ton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062915/china-naikkan-usia-pensiun-pekerja-laki-laki-jadi-63-tahun-YOgCjLZejb.jpg
China Naikkan Usia Pensiun Pekerja, Laki-Laki Jadi 63 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3055837/ekonomi-lesu-jaringan-restoran-china-tutup-14-gerai-ycoEDOspI4.jpeg
Ekonomi Lesu, Jaringan Restoran China Tutup 14 Gerai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement