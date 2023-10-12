Daftar Barang Impor Israel yang Masuk Wilayah Indonesia

JAKARTA – Indonesia masih impor berbagai jenis barang dari Israel. Apa yang terjadi antara Israel dengan Palestina membuat Indonesia bersuara. Bahkan dunia juga sempat menyerukan aksi boikot produk maupun brand korporasi dari Israel.

Aksi tersebut sebagai bentuk simpati global terhadap masyarakat Palestina. Di Indonesia juga aksi boikot produk-produk Israel juga diserukan ketika itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada 10 barang jenis barang utama yang diimpor Indonesia dari negara tersebut. Produk itu berupa aksesoris mesin, alat cetak, konduktor listrik hingga alat-alat telekomunikasi.

Lantas apa saja produk Israel yang ada di Indonesia:

1. Pelat, tongkat untuk perkakas tidak terpasang dari sermet dan sejenisnya

2. Bromida dari natrium atau kalium

3. Peralatan lainnya dari bagian subpos 84248210

4. Bagian dari perlengkapan mesin cetak untuk mencetak pelat, silinder dan komponen cetak lainnya