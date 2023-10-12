Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Mahal, Plt. Mentan: Fokus Ketersediaan Dulu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:07 WIB
Harga Beras Mahal, Plt. Mentan: Fokus Ketersediaan Dulu
Mentan Arief akui harga beras mahal (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTAHarga beras di pasaran mengalami kenaikan. Hal ini juga diakui oleh Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi.

Menurutnya hal itu disebabkan karena faktor produksi yang masih rendah sari petani lokal. Adi menegaskan kunci stabilitas harga beras di pasar adalah dari sisi produksi. Sebab ketika produksi berkurang, maka penggilingan gabah bakal susah mencari gabah dan otomatis harganya menjadi mahal.

Akhirnya Harga Pokok Produksi yang mahal sejak di tangan penggilingan itulah yang membuat harga beras di pasaran juga semakin mahal. "Kuncinya adalah produksi, hari saya ada di Kementerian Pertanian akan memastikan produksi akan lebih baik," ujar Arief di Auditorium Kementan, Kamis (12/10/2023).

Namun demikian, Arief mengaku saat ini yang menjadi fokus utama Pemerintah bukanlah soal harga beras. Melainkan mengamankan ketersediaan beras di pasar agar tidak berkurang meski produksi petani tengah menurun.

"Bisa dilihat, di rumah masih ada nasi, di pasar masih ada beras. Harga berikutnya karena, saat ini kita fokus di Avaibility (ketersediaan)," sambungnya.

Lebih lanjut, Arief memaparkan bahwa saat ini jumlah beras yang dimiliki Bulog sendiri ada sekitar 1,7 juta ton. Hal itu diharapkan mampu menjadi cadangan beras untuk kebutuhan masyarakat.

"Jangan salahin cuaca (produksi padi turun), salahin bagaimana kita me- manage, toh cadangan di bulog masih 1,7 juta ton, jadi cukup," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169742/beras_disalurkan-Jltg_large.jpg
Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement