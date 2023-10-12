Bertemu Pengusaha Lokal se-Tasikmalaya, Ganjar Pranowo Tekankan Soal Pengemasan Produk untuk Pemasaran

TASIKMALAYA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo menemui pengusaha lokal se-Tasikmalaya. Para pengusaha mendapatkan wejangan dari Ganjar.

Mulanya salah satu pengusaha bernama Ella bercerita mengenai usaha dimsum yang dirintisnya. Dia ingin semakin melebarkan sayap usahanya, namun masih belum stabil, karena itu dia meminta saran kepada Ganjar.

“Produk saya dimsum, alhamdulillah kami produksi sendiri," kata Ella.

Ella berujar sekarang ini dirinya baru bisa memproduksi 2.000 dimsum per harinya.

“Mungkin, karena tentang pemasaran kita harus belajar ya,” tutunya.

Merespons keluhan dari Ella, Ganjar menekankan perlu pengemasan produk dalam rangka menarik pembeli.

"Kalau ini mau diekspor, siapkan dengan bahasa Inggris. Kalau mau lokal, tidak apa-apa,” ungkap dia.

“Packaging itu berpengaruh dan desain berpengaruh, maka nantinya akan naik kelas,” imbuh Ganjar.

BACA JUGA: Ketika Ganjar Pranowo Cerita soal Silaturahmi Membawa Rezeki

Pertanyaan lainnya datang dari seorang pengurus asosiasi perjalanan wisata di Tasikmalaya, yaitu Heri.

Dia menceritakan mengapa tempat wisata di Tasikmalaya masih sepi peminat, padahal obyeknya berlimpah dan bisa menjadi sebuah ladang usaha.

Selain itu, dia mengeluhkan masih adanya tempat wisata yang mengenakan pungutan liar (Pungli) bagi pengunjungnya. Untuk itu, dia menanyakan saran kepada Ganjar dalam menghadapi situasi tersebut.