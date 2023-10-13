Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp15.682/USD Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:02 WIB
Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp15.682/USD Jelang Akhir Pekan
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah sore ini ditutup menguat 17 poin ke level Rp15.682 setelah sebelumnya ambruk dan sempat tembus Rp15.706.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi oleh harga konsumen AS tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada bulan September, data menunjukkan pada hari Kamis, berpotensi mempersulit keputusan kebijakan Federal Reserve mendatang yang bertujuan untuk mengendalikan kenaikan inflasi.

 BACA JUGA:

"Indeks harga konsumen mencatat kenaikan sebesar 3,7% pada basis tahunan, laju yang sama seperti pada bulan Agustus, dan naik lebih besar dari perkiraan sebesar 0,4% bulan ke bulan. Para ekonom memperkirakan angka sebesar 3,6% dan 0,3%," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (13/10/2023).

Data ini memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin belum selesai melakukan pengetatan moneter, sehingga meningkatkan dolar, bahkan ketika banyak pejabat menunjuk pada kenaikan imbal hasil Treasury baru-baru ini sebagai pengurangan kebutuhan untuk lebih memperketat kondisi keuangan.

 BACA JUGA:

Pasar kini memperhitungkan kemungkinan 40% kenaikan suku bunga pada bulan Desember, dibandingkan dengan peluang 28% sebelum laporan tersebut.

Sedangkan, pembacaan sentimen konsumen Universitas Michigan untuk bulan Oktober akan dirilis pada sesi ini, dan para pedagang juga akan mempelajari pendapatan dari sejumlah bank besar untuk mendapatkan petunjuk tentang kesehatan perekonomian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098209/mengapa-mata-uang-iran-lebih-rendah-dari-rupiah-Tk0CQL5bWz.jpg
Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043455/ada-rupiah-digital-bagaimana-uang-kertas-dan-logam-5cC81j4x63.jpg
Ada Rupiah Digital, Bagaimana Uang Kertas dan Logam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043448/panduan-lengkap-menggunakan-rupiah-digital-menuju-era-keuangan-baru-lFBTgt8dfJ.png
Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043325/apa-itu-sebenarnya-rupiah-digital-CGzoah2h1A.png
Apa Itu Sebenarnya Rupiah Digital?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3032966/libas-dolar-as-rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-194-nY6kXfYl4W.jpg
Libas Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.194
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032472/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-240-usd-Erp7x9zYlq.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.240/USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement