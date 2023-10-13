Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp15.682/USD Jelang Akhir Pekan

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah sore ini ditutup menguat 17 poin ke level Rp15.682 setelah sebelumnya ambruk dan sempat tembus Rp15.706.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi oleh harga konsumen AS tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada bulan September, data menunjukkan pada hari Kamis, berpotensi mempersulit keputusan kebijakan Federal Reserve mendatang yang bertujuan untuk mengendalikan kenaikan inflasi.

"Indeks harga konsumen mencatat kenaikan sebesar 3,7% pada basis tahunan, laju yang sama seperti pada bulan Agustus, dan naik lebih besar dari perkiraan sebesar 0,4% bulan ke bulan. Para ekonom memperkirakan angka sebesar 3,6% dan 0,3%," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (13/10/2023).

Data ini memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin belum selesai melakukan pengetatan moneter, sehingga meningkatkan dolar, bahkan ketika banyak pejabat menunjuk pada kenaikan imbal hasil Treasury baru-baru ini sebagai pengurangan kebutuhan untuk lebih memperketat kondisi keuangan.

Pasar kini memperhitungkan kemungkinan 40% kenaikan suku bunga pada bulan Desember, dibandingkan dengan peluang 28% sebelum laporan tersebut.

Sedangkan, pembacaan sentimen konsumen Universitas Michigan untuk bulan Oktober akan dirilis pada sesi ini, dan para pedagang juga akan mempelajari pendapatan dari sejumlah bank besar untuk mendapatkan petunjuk tentang kesehatan perekonomian.