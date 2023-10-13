Ternyata Ini Alasan Transmart Lebak Bulus Milik CT Tutup Permanen

JAKARTA - Ternyata ini alasan Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan milik Chairul Tanjung (CT) tutup permanen mulai 1 November 2023.

Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid menjelaskan, Transmart Lebak Bulus akan menghentikan pelayanan dan menutup gerainya setelah beroperasi selama 22 tahun.

"Per tanggal 1 November 2023, Transmart Lebak Bulus akan berhenti melayani pelanggan dan ditutup secara permanen,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (13/10/2023).

Satria menjelaskan alasan penutupan Transmart Lebak Bulus karena berakhirnya masa kontak antara PT Trans Retail Indonesia dengan pihak pemilik lahan gedung yaitu PT Metropolitan Kentjana Tbk.

Selama ini, Transmart menyewa lahan tersebut sejak 1 Desember 2001 yang saat itu masih bernama Carrefour dan kemudian bertransformasi hingga saat ini berada di bawah naungan grup CT Corpora dengan nama Transmart.

Satria mengatakan, pemilik lahan memutuskan akan melakukan penyegaran dan mengembangkan konsep baru pusat perbelanjaan dengan nuansa yang lebih fancy dan mewah sehingga konsekuensinya seluruh tenan yang ada di area itu akan ditutup termasuk Transmart.

(Dani Jumadil Akhir)