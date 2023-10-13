BUMN Tunggak Utang Rp300 Miliar ke Perusahaan Jusuf Kalla, Erick Thohir: Bukan Zaman Saya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal utang BUMN PT Waskita Karya Rp300 miliar ke PT Bukaka Teknik Utama perusahaan milik Jusuf Kalla.

Waskita Karya disebut menunggak melunasi utang hingga tiga tahun lamanya.

Menanggapi hal itu, Erick menyatakan pihaknya segera mengecek kabar tersebut terlebih dahulu.

"Saya akan cek, akan saya perhatikan," ujar Erick saat ditemui wartawan di kawasan Djakarta Theater, Jumat (13/10/2023).

Kendati masih dalam tahap konfirmasi, Erick memastikan bahwa utang yang dibukukan BUMN, terutama perusahaan di sektor konstruksi, adalah masalah lama.