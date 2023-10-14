Advertisement
5 Fakta Pasar Tanah Abang Kembali Ramai Usai TikTok Shop Tutup

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:09 WIB
Pasar Tanah Abang ramai lagi (Foto: Okezone)
JAKARTAPasar Tanah Abang kembali ramai usai TikTok Shop ditutup pemerintah. Kondisi pasar tanah abang hari ini tidak sepi seperti dulu.

Banyak pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang untuk berbelanja pakaian, tas, dan barang elektronik lainnya. Salah satu Blok yang ramai pengunjung yakni di Blok A lantai LGS Los. Di mana pada lantai tersebut banyak grosir busana kerja, busana muslim, ATM Center, dan fashion remaja.

Namun dibalik kabar positif tersebut, ada beberapa pedagang Pasar Tanah Abang yang mengungkapkan grosirnya tidak meningkat secara signifikan penjualannya. Sehingga dia meminta pemerintah menyamakan harga penjualan di online dengan offline.

Berikut Okezone merangkum fakta-fakta Pasar Tanah Abang kembali ramai usai Tiktok Shop tutup hingga permintaan harga online dan offline disamakan, Sabtu, (14/10/2023).

1. Respons Pedagang Pasar Tanah Abang

Setelah Tiktok Shop resmi menghapus layanan jual belinya pada Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB. Kondisi di Pasar Tanah Abang jauh lebih ramai dari sebelumnya. Salah satu pedagang mengungkapkan peningkatan terjadi setidaknya sejak 1 bulan yang lalu. Kini beberapa penjual merasakan dampak positif dari tutupnya Tiktok Shop.

2. Ramainya Kembali Grosir Pakaian

Para pedagang mengungkapkan sebelum Tiktok Shop ditutup banyak grosir pakaian yang harus terpaksa tutup akibat sepinya pembeli. Kini setelah tutupnya Tiktok Shop banyak pengunjung yang mulai datang kembali ke Pasar Tanah Abang untuk membeli pakaian dan barang lainnya. Grosir fashion remaja, fashion anak-anak, dan busana muslim mulai dibanjiri oleh para pengunjung yang berdatangan.

Berita Terkait
Tergerus Online, Ini 6 Strategi Menghidupkan Kembali Pasar Tanah Abang
Siapa Pemilik Pasar Legendaris Tanah Abang? Ini Sejarahnya
Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Penjualan Turun: Terparah Sepanjang 10 Tahun
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditarget Rampung Akhir 2024
3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024
