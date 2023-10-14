10 Hal yang Dilarang saat Magang di Jepang

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka seleksi calon peserta magang untuk di Jepang. Namun ada yang perlu diketahui saat magang di negara tersebut.

Mengutip dari akun resmi Instagram @kemnaker, terdapat 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat magang di Jepang.

Masyarakat harus simak hal- hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat melakukan pemagang di Jepang. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat magang di Jepang:

1. Melarikan diri dari program

2. Mengemudi kendaraan bermotor

3. Memakai sepeda yang telah dibuang oleh orang lain

4. Mencuri

5. Berkelahi