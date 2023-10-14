JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka seleksi calon peserta magang untuk di Jepang. Namun ada yang perlu diketahui saat magang di negara tersebut.
Mengutip dari akun resmi Instagram @kemnaker, terdapat 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat magang di Jepang.
Masyarakat harus simak hal- hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat melakukan pemagang di Jepang. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat magang di Jepang:
1. Melarikan diri dari program
2. Mengemudi kendaraan bermotor
3. Memakai sepeda yang telah dibuang oleh orang lain
4. Mencuri
5. Berkelahi