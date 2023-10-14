Cek Bagaimana Cara Mengetahui jika KTP Disalahgunakan

Ilustrasi untuk cara mengetahui KTP yang disalahgunakan (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA- Warga Indonesia wajib cek bagaimana cara mengetahui jika KTP disalahgunakan sehingga akan dibahas kali ini. KTP merupakan salah satu dokumen yang wajib dirahasiakan dari orang tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, dalam kartu tersebut berisi identitas pribadi yang rawan disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat. Seperti digunakan untuk pinjaman online ataupun dicuri oleh partai politik untuk diklaim sebagai kadernya.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023) berikut informasi mengenai bagaimana cara mengetahui jika KTP disalahgunakan.

Cek untuk tahu apakah KTP digunakan untuk pinjaman online