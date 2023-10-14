Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cek Bagaimana Cara Mengetahui jika KTP Disalahgunakan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:58 WIB
Cek Bagaimana Cara Mengetahui jika KTP Disalahgunakan
Ilustrasi untuk cara mengetahui KTP yang disalahgunakan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Warga Indonesia wajib cek bagaimana cara mengetahui jika KTP disalahgunakan sehingga akan dibahas kali ini. KTP merupakan salah satu dokumen yang wajib dirahasiakan dari orang tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, dalam kartu tersebut berisi identitas pribadi yang rawan disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat. Seperti digunakan untuk pinjaman online ataupun dicuri oleh partai politik untuk diklaim sebagai kadernya.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023) berikut informasi mengenai bagaimana cara mengetahui jika KTP disalahgunakan.

Cek untuk tahu apakah KTP digunakan untuk pinjaman online

  • Kunjungi laman SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi.
  • Setelah itu isi formulir dan nomor antrian.
  • Selanjutnya unggah foto scan dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA.
  • Jika mengecek badan usaha, maka wajib melampirkan identitas pengurus, NPWP, dan akta pendirian perusahaan.
  • Apabila sudah lengkap, selanjutnya isi kolom captcha dan klik tombol "Kirim" .
  • OJK akan mengirimkan email konfirmasi berisi bukti registrasi SLIK online setelah melakukan verifikasi data. 
  • Pemohon mendapatkan hasil verifikasi paling lambat H-2 dari tanggal antrian.
  • Jika data yang disampaikan valid, maka pemohon bisa mencetak atau print formulir pada email dan memberikan tanda tangan sebanyak 3 kali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
