HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Pekan Ini Dibayangi Data Penjualan Ritel AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:15 WIB
Wall Street Pekan Ini Dibayangi Data Penjualan Ritel AS
Wall Street Diprediksi Mixed. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street pekan ini dibayang-bayangi data ekonomi AS. Di mana investor akan fokus melihat keadaan konsumen AS yang pengeluarannya menggerakkan sekitar dua pertiga perekonomian.

Belanja konsumen yang tahan lama menjadi alasan utama ketahanan perekonomian dalam menghadapi suku bunga yang lebih tinggi, dengan perekonomian yang lebih baik dari perkiraan mendukung saham pada tahun ini.

Indeks S&P 500 naik sekitar 13% tahun ini, meskipun telah turun sekitar 6% dari level tertinggi yang dicapai pada akhir Juli.

Data penjualan ritel, yang akan dirilis pada hari Selasa, mungkin harus berjalan sulit untuk memuaskan investor. Angka yang jauh lebih kuat dari perkiraan dapat menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya inflasi dan meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve perlu mempertahankan kenaikan suku bunganya lebih lama.

Sebaliknya, angka yang lemah dapat memicu kembali kekhawatiran akan kemerosotan ekonomi yang sejauh ini berhasil dihindari oleh AS, meskipun The Fed menaikkan biaya pinjaman ke level tertinggi dalam beberapa dekade.

“Ini sangat penting bagi kami karena hal itulah yang membuat perekonomian ini tangguh,” kata Kepala Strategi Pasar B Riley Wealth, Art Hogan, dilansir dari Reuters, Senin (16/10/2023).

“Kami benar-benar ingin melihat apa yang dilakukan konsumen dan apa yang mereka katakan,” ujarnya.

Penjualan ritel diperkirakan meningkat 0,3% secara bulanan di bulan September, menurut ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Ketika musim laporan keuangan kuartal ketiga memanas, investor juga mewaspadai tanda-tanda bahwa konflik antara Israel dan Hamas semakin meluas. Investor beralih ke aset-aset safe-haven seperti Treasury dan emas pada hari Jumat di tengah kekhawatiran konflik dapat meningkat pada akhir pekan.

Ada beberapa tanda bahwa kekuatan konsumen mungkin goyah. Sebuah survei pada hari Jumat menunjukkan sentimen konsumen AS memburuk pada bulan Oktober, dengan rumah tangga memperkirakan inflasi yang lebih tinggi pada tahun depan. Penurunan sentimen bulanan ketiga berturut-turut yang dilaporkan oleh University of Michigan terjadi hampir di semua kelompok demografi.

Sementara itu, bank-bank besar AS memperingatkan perekonomian melambat karena nasabah menghabiskan tabungan mereka.

“Ada banyak pertanyaan seputar bagaimana kondisi konsumen,” kata Kepala Investasi Greenwood Capital, Walter Todd.

