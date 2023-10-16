Transmart Lebak Bulus Milik CT Tutup Permanen pada 1 November 2023

JAKARTA - Transmart Lebak Bulus, milik Chairul tanjung (CT) akan resmi ditutup pada tanggal 1 November 2023. Setelah beroperasi 22 tahun transmart Lebak Bulus akan menghentikan pelayanan dan menutup gerainya.

Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid menjelaskan bahwa keputusan penutup tersebut karena telah berakhirnya masa kontrak antara PT Retail Indonesia dengan pihak pemilik lahan gedung yaitu PT Metropolitan Kentjana Tbk.

Transmart menyewa lahan tersebut sejak 1 Desember 2001 yang saat itu masih bernama Carrefour dan kemudian bertransformasi.

Dijelaskan bahwa pemilik lahan memutuskan akan melakukan mengembangkan konsep baru pusat perbelanjaan dengan nuansa yang lebih mewah.