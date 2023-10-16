Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Digarap China? Ini Bocoran Erick Thohir

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:11 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Digarap China? Ini Bocoran Erick Thohir
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Jokowi ke China membahas rencana pengembangan proyek kereta cepat ke Surabaya. Erick bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung akan menemani Jokowi menghadiri Belt and Road Forum for Internarional Cooperation serta bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Ketua Parlemen RRT Zhao Leji.

Rencananya, Jokowi dan Jinping akan membahas sejumlah isu prioritas seperti peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi, dan pembangunan ketahanan pangan.

"Kalau di China itu salah satunya memang diskusi lebih mendalam keberlanjutan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya yang studinya sedang dipelajari, tetapi kita juga ingin terus memperbaiki namanya struktur kerja samanya, apakah kepemilikan, bunga dan lain-lain," kata Erick dilansir dari Antara, Senin (16/10/2023).

Erick mengatakan, ingin memasukkan PT INKA sebagai bagian dari Proyek Kereta Cepat Bandung-Surabaya. Menurut Erick, saat ini INKA sudah bisa membangun LRT, dengan berbagai masukan masyarakat pada awalnya.

Selain itu, Erick menekankan perlunya penambahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek kereta cepat Bandung-Surabaya sehingga keterlibatan INKA menjadi sejalan.

