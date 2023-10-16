Rugi Rp89,7 Miliar akibat Kebakaran, Kini Savana Bromo Kembali Menghijau

JAKARTA - Kawasan savana Gunung Bromo, Jawa Timur kembali menghijau pasca kebakaran hebat akibat flare foto pre-wedding sepasang calon pengantin pada 6 September 2023 kemarin.

Terlihat pemandangan kawasan savana Gunung Bromo yang telah menghijau kembali. Dan sangat terasa suasana asri di kawasan savanna tersebut.

“Bromo menyembuhkan lukanya sendiri,” ujarnya dikutip Instagram @uwutimline, Senin (16/10/2023).

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun bersyukur kembali menghijaunya kawasan wisata Bromo.

“Gunung Bromo kembali hijau terima kasih dukungan dari semua pihak,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona.