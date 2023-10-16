Kemudahan Transaksi di Agen BRILink dari Beli Token Listrik hingga Tarik Tunai Tanpa Antre

JAKARTA - Agen BRILink mengungkapkan berbagai kemudahan melakukan transaksi. Mulai dari melakukan transfer uang hingga pengiriman paket.

Dikutip dari Instagram agen BRILink @markas_cupang_rete, Senin (16/10/2023), dirinya menyediakan transaksi pembayaran listrik, pulsa, transfer uang, serta tarik tunai.

BACA JUGA:

Tak hanya itu, jasa agen BRILink tersebut pun melayani pembayaran perpanjangan STNK tanpa ada denda dan meskipun bukan atas nama sendiri.

Serta, melayani pengiriman paket dalam negeri dan luar negeri.

BACA JUGA:

Pada salah satu postingan akun Instagram tersebut mengatakan, bahwa melakukan transaksi melalui agen BRILink seperti dirinya tidak perlu antre.