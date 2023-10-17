Daftar Lengkap Harga BBM BP AKR, Pertamina, Shell hingga Vivo, Mana yang Lebih Murah?

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan di awal bulan ini. Bahkan hampir seluruh penyedia BBM melakukan hal tersebut.

Misalnya, harga BBM Pertamina jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite serta Pertamina Dex naik. Pertamax seharga Rp14.000 per liter untuk kawasan DKI Jakarta. Kemudian harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan menjadi Rp16.000 per liter dari sebelumnya Rp15.000.

Sementara, Pertamax Turbo dari Rp15.900 per liter menjadi Rp16.600, Dexlite dari Rp16.350 menjadi Rp17.200 per liter dan Pertamina Dex dari Rp16.900 per liter menjadi Rp17.900 per liter.

BACA JUGA: Daftar Lengkap Harga BBM per 16 Oktober 2023

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR. Di SPBU Shell, BBM jenis Shell Super naik menjadi Rp15.380 per liter, dari sebelumnya dijual Rp14.760 per liter.

Sedangkan untuk produk BBM jenis Shell V-Power Diesel, harganya naik menjadi Rp17.920 per liter, dari sebelumnya dijual Rp16.940 per liter. Kemudian, Shell V-Power yang sebelumnya dijual Rp15.650 per liter, kini naik menjadi Rp16.350 per liter. Lalu V-Power Nitro+ yang pada bulan lalu dibanderol Rp16.010 per liter, naik menjadi Rp16.730 per liter.

Selanjutnya, SPBU Vivo dan BP-AKR juga menaikkan harga BBM-nya. Untuk BBM Revvo 90, harganya naik menjadi Rp12.500 per liter, dari sebelumnya Rp11.300.

Kemudian, Revvo 92 yang sebelumnya dibanderol Rp14.460 kini menjadi Rp15.080 per liter. Harga BBM Revvo 95 juga naik menjadi Rp16.150 per liter, dari sebelumnya dijual Rp15.450. Sementara itu, untuk harga BBM jenis BP 92 dipatok Rp14.580 per liter atau naik dari bulan lalu yang dijual Rp13.500 per liter.

Kemudian untuk BBM jenis BP Ultimate, kini dibandrol Rp16.350 per liter, dari sebelumnya Rp15.650 per liter. Adapun untuk harga BBM BP Diesel juga mengalami kenaikan menjadi Rp17.240 per liter dibandingkan bulan lalu Rp16.350 per liter.

Berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR yang berlaku hari ini, Selasa (17/10/2023):

SPBU Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp 6.800 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.900-Rp 14.600 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp16.000 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.600-Rp17.300 per liter

Dexlite (CN 51): Rp15.600-Rp 17.900 per liter

Pertamina Dex (CN 53): Rp16.900-Rp18.600 per liter