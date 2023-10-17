Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Whoosh Berbayar Mulai Besok, Ada KA Feeder

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |20:41 WIB
Kereta Cepat Whoosh Berbayar Mulai Besok, Ada KA Feeder
Kereta Cepat Jakarta-Bandung berbayar besok. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyediakan layanan kereta api pengumpan (feeder) yang berhenti di Stasiun Padalarang, Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung. Hal ini untuk mendukung konektivitas Kereta Cepat Whoosh yang mulai beroperasi secara komersial mulai Rabu (18/10/2023) besok.

“Hadirnya KA Feeder dengan waktu tempuh 19 menit dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung atau sebaliknya, akan mempermudah konektivitas masyarakat untuk menuju stasiun Kereta Cepat Whoosh melalui sistem transportasi yang bebas kemacetan dan tepat waktu,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi yang diterima dikutip Antara pada Selasa (17/10/2023).

Dia menerangkan pelanggan Kereta Cepat Whoosh dapat menikmati KA pengumpan ini dengan tarif gratis.

Adapun jadwal keberangkatan KA pengumpan dari Bandung menuju Padalarang antara lain pukul 06.22 WIB, 08.27 WIB, 10.02 WIB, 12.42 WIB, 15.17 WIB, 17.17 WIB, dan 18.32 WIB. Sementara keberangkatan dari Padalarang menuju Bandung tersedia pada pukul 07.20 WIB, 09.25 WIB, 11.00 WIB, 13.40 WIB, 16.15 WIB, 18.15 WIB, dan 19.30 WIB.

Joni menjelaskan saat ini jumlah perjalanan yang disiapkan pada tahap awal sebanyak 14 perjalanan pergi-pulang setiap harinya. Namun, ke depan jumlah perjalanan KA pengumpan tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah perjalanan Kereta Cepat Whoosh.

