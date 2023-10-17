Ternyata Ini Alasan Nestle Tak Jual Air Galon

JAKARTA- Ternyata ini alasan Nestle tak jual air galon yang jarang orang ketahui. Hal ini seiring dikarenakan postingan akun media sosial memberikan komentar mengenai minuman kemasan Nestle yang tidak memiliki galon melainkan hanya berbentuk botol minuman.

" Nestle plis bikin galon, sampai kapan aku harus seperti ini," tulis akun @Sukaskincarean, seperti yang dikutip oleh Selasa, 9 Oktober 2023.

Lantas apa alasan Nestle tak jual air galon? Dalam hal ini salah satu akun yang mengaku karyawan dari Nestle ini membeberkan alasannya. Salah satunya di Indonesia sudah ada beberapa produk yang menjual air galon.

" Karena di Indonesia itu kemasan galon banyak ditaro di luar toko (dijemur)," ungkapnya.

Untuk itu, pihak Nestle pun meminta maaf dan meminta agar konsumen bersabar jika ada produk air galon Nestel. Itupun juga harus dipertimbangkan matang oleh perusahaan saat mengeluarkan rencana pembuatan air galon.

" Terima kasih atas saran yang disampaikan. Hal ini menjadi masukan yang berharga untuk peningkatan produk kami kedepannya. Semoga kedepannya Nestlé Pure Life Indonesia tersedia kemasan galon ya," tulis akun NestleIndonesia.

" Terima kasih atas sarannya untuk Nestlé Pure Life. Hal ini jadi masukan yang sangat berharga bagi produk kami kedepannya. Tetap percayakan Nestlé Pure Life setiap hari ya." tambahnya.