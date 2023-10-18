Ini 5 Startup asal Israel

5 startup yang berasal dari Israel. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Daftar lima startup Israel yang mendunia dipakai beberapa negara.

Adapun beberapa startup Israel telah berhasil mendunia dan digunakan di Indonesia.

Berikut adalah lima startup Israel yang mendunia:

1. Firebolt

Startup Firebolt telah menciptakan platform pergudangan data cloud yang memudahkan organisasi dan pengguna untuk mengakses wawasan berharga dan kemampuan analisis dengan lebih sederhana.

Firebolt membuka kemungkinan analisis sub-detik atas kumpulan data besar, memanfaatkan teknologi komputasi dan teknologi penyimpanan yang dioptimalkan untuk hasil maksimal.

2. Bookaway

Bookaway, sebuah startup perjalanan berbasis di Tel Aviv, fokus pada efisiensi dan kenyamanan pemesanan perjalanan darat.

Wisatawan dapat dengan mudah memesan kereta, feri, dan bus di seluruh dunia, membantu mereka mencapai tujuan dengan efisiensi tinggi.

Bookaway sebelumnya telah hadir di Indonesia, membantu wisatawan lokal merencanakan perjalanan dengan lebih baik.