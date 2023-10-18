Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Selain Iron Dome, Ini 4 Sistem Pertahanan Udara Canggih Israel

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |07:38 WIB
Selain Iron Dome, Ini 4 Sistem Pertahanan Udara Canggih Israel
Ilustrasi Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Berikut senjata selain Iron Dome, ini 4 sistem pertahanan udara canggih Israel. Sebagai informasi Israel Defence Forces (IDF) merupakan militer milik negara Israel yang tak perlu diragukan lagi kekuatannya.

Selain didukung oleh pasukan yang berkualitas, Israel memiliki senjata-senjata mutakhir di dunia. Lalu ada sistem pertahanan udara canggih Israel yang sering dipakai saat melakukan penyerangan. 

Berikut senjata selain Iron Dome, ini 4 sistem pertahanan udara canggih Israel dilansir dari berbagai sumber:

1. F-161

F-16I telah dilengkapi dengan sistem senjata canggih, sistem radar yang dirancang khusus, dan sistem helm unik yang memungkinkan pilot untuk melakukan pekerjaan luar biasa. meluncurkan senjata ke pesawat musuh hanya dengan menggunakan penglihatan.

Untuk persenjataan, F-161 dilengkapi dengan rudal udara ke udara jarak pendek Python 4 serta rudal udara ke duara BVR (Beyond Visual Range) Python 5 dan Derby, semuanya buatan Rafael.

Derby merupakan rudal segala cuaca yang dilengkapi pencari radar aktif, kemampuan melihat ke bawah/menembak jatuh, mengunci sebelum atau sesudah peluncuran, dan electronic countermeasures counter (ECCM) yang dapat diprogram.

Halaman:
1 2
