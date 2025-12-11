Drone Bantu Deteksi Kerusakan Bangunan Lebih Cepat dan Aman

JAKARTA — Teknologi drone kini dimanfaatkan dalam manajemen risiko dan inspeksi aset. Dengan kemampuan mengambil gambar dari area yang sulit dijangkau, drone memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kerusakan atau masalah pada bangunan, sekaligus meningkatkan keselamatan kerja karena mengurangi kebutuhan inspeksi manual di lokasi berisiko tinggi.

Teknologi ini pun membantu perusahaan merencanakan perawatan dan tindakan preventif dengan lebih efektif, sejalan dengan tren digitalisasi dalam pengelolaan aset.

PT Asuransi MSIG Indonesia menggunakan teknologi ini supaya nasabah korporasi pemegang polis asuransi properti memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi aset mereka, khususnya pada area yang sulit dijangkau seperti atap atau bagian eksterior bangunan. Pendekatan ini memungkinkan deteksi lebih dini terhadap potensi isu, sekaligus meningkatkan keselamatan kerja karena tidak mengharuskan pekerja melakukan pemeriksaan manual di area berisiko tinggi.

Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan konsumen.

“Melalui drone ini, kami ingin membantu nasabah mengantisipasi risiko sejak dini. Survei yang sebelumnya memerlukan akses ke area berbahaya kini dapat dilakukan dengan lebih aman, dan hasilnya bisa langsung dimanfaatkan untuk perawatan aset maupun perencanaan operasional,” ujar Direktur Marketing MSIG Indonesia, Tomosuke Tsuruoka, Kamis (11/12/2025).

Penggunaan drone juga memungkinkan tim survei melihat kondisi bangunan dengan lebih jelas dibandingkan metode tradisional. Drone dapat mengambil gambar beresolusi tinggi dari beberapa sudut—seperti dari atas, miring, maupun jarak dekat—sehingga potensi masalah seperti korosi, retakan, panel yang terlepas, atau tanda-tanda kebocoran dapat terdeteksi lebih cepat.

Ketika dibutuhkan, penggunaan kamera thermal atau infrared juga membantu mengidentifikasi titik panas atau anomali temperatur yang tidak terlihat melalui pemeriksaan visual biasa. Temuan ini dapat menjadi indikasi awal adanya potensi masalah pada area tertentu.