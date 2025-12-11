Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Drone Bantu Deteksi Kerusakan Bangunan Lebih Cepat dan Aman

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:02 WIB
Drone Bantu Deteksi Kerusakan Bangunan Lebih Cepat dan Aman
Teknologi drone kini dimanfaatkan dalam manajemen risiko dan inspeksi aset. (Foto: Okezone.com/MSIG)
A
A
A

JAKARTA — Teknologi drone kini dimanfaatkan dalam manajemen risiko dan inspeksi aset. Dengan kemampuan mengambil gambar dari area yang sulit dijangkau, drone memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kerusakan atau masalah pada bangunan, sekaligus meningkatkan keselamatan kerja karena mengurangi kebutuhan inspeksi manual di lokasi berisiko tinggi.
Teknologi ini pun membantu perusahaan merencanakan perawatan dan tindakan preventif dengan lebih efektif, sejalan dengan tren digitalisasi dalam pengelolaan aset.

PT Asuransi MSIG Indonesia menggunakan teknologi ini supaya nasabah korporasi pemegang polis asuransi properti memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi aset mereka, khususnya pada area yang sulit dijangkau seperti atap atau bagian eksterior bangunan. Pendekatan ini memungkinkan deteksi lebih dini terhadap potensi isu, sekaligus meningkatkan keselamatan kerja karena tidak mengharuskan pekerja melakukan pemeriksaan manual di area berisiko tinggi.

Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan konsumen. 

“Melalui drone ini, kami ingin membantu nasabah mengantisipasi risiko sejak dini. Survei yang sebelumnya memerlukan akses ke area berbahaya kini dapat dilakukan dengan lebih aman, dan hasilnya bisa langsung dimanfaatkan untuk perawatan aset maupun perencanaan operasional,” ujar Direktur Marketing MSIG Indonesia, Tomosuke Tsuruoka, Kamis (11/12/2025).

Penggunaan drone juga memungkinkan tim survei melihat kondisi bangunan dengan lebih jelas dibandingkan metode tradisional. Drone dapat mengambil gambar beresolusi tinggi dari beberapa sudut—seperti dari atas, miring, maupun jarak dekat—sehingga potensi masalah seperti korosi, retakan, panel yang terlepas, atau tanda-tanda kebocoran dapat terdeteksi lebih cepat.

Ketika dibutuhkan, penggunaan kamera thermal atau infrared juga membantu mengidentifikasi titik panas atau anomali temperatur yang tidak terlihat melalui pemeriksaan visual biasa. Temuan ini dapat menjadi indikasi awal adanya potensi masalah pada area tertentu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/16/3188969//ilustrasi-7Xq3_large.jpg
Berkaca dari Peristiwa Kebakaran Kemayoran, Ini Penyebab Baterai Drone Meledak dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188810//migas-4Low_large.jpg
Aviasi hingga Energy Offshore Jadi Kontributor Utama Industri Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188626//insta360_memperkenalkan_drone_insta360_antigravity_a1-QiIt_large.jpg
Insta360 Perkenalkan Antigravity A1, Drone 360 8K Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185975//drone-ugiV_large.jpg
Turki Kembangkan Drone Penyelamatan Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734//prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230//drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement