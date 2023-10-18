Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kacau! Ini Praktik Penyimpangan Distribusi Beras Premium, Bisa Untung Besar

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:34 WIB
Kacau! Ini Praktik Penyimpangan Distribusi Beras Premium, Bisa Untung Besar
Penyimpangan Distribusi Beras Bulog. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan praktik penyimpangan distribusi beras, yang seharusnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh oknum pedagang digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

"Beras yang disalurkan oleh Bulog itu adalah beras premium yang terjadi kemarin itu kita salurkan dengan bentuk curah untuk mempercepat terdistribusinya beras itu ke masyarakat ternyata itu digunakan untuk perdagangan mendapat keuntungan," ujar Budi Waseso yang akrab disapa Buwas saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog dikutip Antara Rabu (18/10/2023).

Lebih lanjut, Buwas menyatakan modus yang diterapkan adalah dengan membeli beras dari Bulog kemudian oknum pedagang menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

"Mereka itu membeli dari kita Bulog beras premium itu Rp8.300/kg dengan biaya angkut gudang, mereka jual langsung Rp12.000 sampai Rp13.000/kg dengan diganti karungnya," ungkap Buwas.

Ia mengatakan, Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil membongkar penyimpangan distribusi beras Bulog oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bulog memberikan penghargaan kepada Polda Banten atas kinerjanya dalam mengungkap praktik tersebut.

