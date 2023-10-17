Kepala Daerah Wajib Lapor Jika Stok Beras Menipis ke Bulog

Plt Mentan Minta Kepala Daerah Segera Lapor Bila Stok Beras Menipis. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi meminta Kepala Daerah untuk segera melaporkan ketersedian pangan ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu supaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah.

Arief mengharapkan, ketersediaan beras baik di pasar tradisional dan maupun retail modern tidak mengalami kekurangan. Mengingat saat ini juga produksi pertanian juga tengah mengalami penurunan yang disebabkan oleh masalah iklim.

"Penuhi pasar retail modern dilakukan, pasar tradisional juga dilakukan, jadi seluruh Pimpinan daerah yang tidak memiliki beras baik di pasar tradisional maupun pasar modern silakan menghubungkan Bulog terdekat," ujar Arief pada acara GPM Serentak dalam Rangka Hari Pangan Sedunia di Kementan, Senin (16/10/2023).

Bukan hanya dari sisi ketersediaan, Arief juga meminta beras digelontorkan dari Bulog juga harus terjangkau oleh masyarakat alias harganya tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan.

"Kita sisir semuanya harus punya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan) dan dijual dengan harga eceran tertinggi seperti yang sudah disampaikan," sambungnya.