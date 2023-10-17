Pakar Sebut Tak Ada Beras Dicampur Plastik, Perindo Minta Aparat Tetap Selidiki Kasusnya

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menanggapi positif terkait pendapat ahli pangan Teknologi Pangan Institute Pertanian Bogor (IPB), Slamet Budijanto, yang menyebut tidak ada yang namanya beras plastik dapat dicampur di beras asli kemudian dimasak.

"Pendapat ahli pangan yang menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya beras plastik, apalagi beras plastik yang bisa dimasak bersama beras asli, adalah berita yang melegakan," ujar Yerry kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Namun demikian, kenyataan di lapangan sesuai berita yang viral di berbagai media, telah ditemukan biji-biji plastik yang tercampur bersama beras bantuan sosial dari Bulog. Yerry meminta pihak aparat untuk mengusut temuan tersebut.

"Kami minta pihak aparat keamanan bersama Perum Bulog untuk mengusut tuntas kasus adanya biji plastik yang dicampur ke beras bantuan sosial. Karena ini bisa menjadi preseden buruk di masyarakat," jelas Yerry.

Yerry menambahkan jangan sampai niat baik Pemerintah untuk membantu masyarakat dengan bantuan beras dirusak oleh pihak-pihak tidak bertanggung-jawab yang secara sengaja mencampurkan biji plastik ke karung beras bantuan.