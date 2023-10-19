Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI: Transaksi Digital Banking Tembus Rp15.148 Triliun

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:19 WIB
BI: Transaksi Digital Banking Tembus Rp15.148 Triliun
Transaksi keuangan digital alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami peningkatan. Hingga triwulan III 2023, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 10,34% (yoy) sehingga mencapai Rp116,54 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, nilai transaksi digital banking tercatat Rp15.148,71 triliun atau tumbuh sebesar 12,83% (yoy).

“Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal,” paparnya, Kamis (19/10/2023).

Lebih lanjut dia menjabarkan, nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 87,90% (yoy) dan mencapai Rp56,92 triliun. Adapun jumlah pengguna 41,84 juta dan jumlah merchant 29,04 juta di mana sebagian besar merupakan UMKM.

“Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan keuangan digital,” ucap dia.

Halaman:
1 2
