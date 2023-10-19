Tingkatkan Kualitas SDM, Ganjar Pranowo Dorong Entrepreneur dan Sociopreneurship

JAKARTA - Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo menekankan visi-misinya untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, dirinya mendukung ilmu entrepreneurship dan sociopreneurship di masyarakat Indonesia.

Ganjar aktif mendukung serta mempromosikan peran sociopreneurship dan entrepreneurship di Indonesia, usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga mengalihkan perhatiannya pada individu-individu yang berdedikasi dalam menciptakan perubahan positif di berbagai segmen masyarakat.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, wirausaha atau entrepreneur menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, perlu juga memahami perbedaan antara entrepreneur dan sociopreneur, yang mengedepankan aspek sosial dalam usaha mereka.

Sociopreneur vs Entrepreneur

Meskipun Ganjar Pranowo memiliki peran yang signifikan dalam mendukung entrepreneur, perlu juga memahami perbedaan antara entrepreneur dan sociopreneur.

Entrepreneurship adalah langkah-langkah yang diambil oleh seorang entrepreneur saat mendirikan usaha. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, peran entrepreneurship sangat krusial karena mencakup aspek seperti penciptaan lapangan kerja baru, mendorong perkembangan teknologi, dan menghasilkan inovasi yang menghidupkan industri ekonomi.

Dengan kata lain, seorang entrepreneur tidak berhenti setelah mencapai suatu tujuan, melainkan terus berusaha untuk berinovasi. Inovasi inilah yang memberikan penyegaran dalam dunia perekonomian.

Keberhasilan seorang entrepreneur tidak hanya didorong oleh tingginya semangat kewirausahaan. Mindset yang diperlukan juga mempengaruhi suksesnya entrepreneurship di antaranya: selalu melihat segala sesuatu dengan pandangan positif, mempunyai pandangan yang terbuka , berfokus pada pencapaian tujuan, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengatasi masalah, bersedia mengambil risiko, sanggup menciptakan peluang bisnis.

Di samping tanda-tanda di atas, seorang entrepreneur juga memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang mudah dikenali, seperti tingkat kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan untuk berpikir secara orisinal.