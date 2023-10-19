Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe Ingin MNC Bank Jadi Kebanggaan Nasional dan Internasional

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:13 WIB
Hary Tanoe Ingin MNC Bank Jadi Kebanggaan Nasional dan Internasional
Harapan Hary Tanoe di HUT ke-9 MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) menjadi lokomotif bisnis MNC Group.

“Kita ini bisa besar, bisa jadi salah satu lokomotif bisnis MNC Group atau sesuatu yang bisa kita banggakan secara Nasional bahkan internasional,” kata Hary saat memberi sambutan dalam acara Syukuran HUT Ke-9 PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) di MNC Bank Tower Jakarta pada Kamis (19/10/2023).

Menurutnya, MNC Bank bertumbuh pesat selama sembilan tahun berdiri. Bahkan MNC Bank sudah memiliki pondasi untuk terus bertumbuh besar, utamanya ditopang oleh digitalisasi yang gencar dilakukan.

Menurut Hary, jika MNC Bank hanya sebagai bank konvensional, maka tidak cukup mampu menjadi tulang punggung bisnis layanan keuangan MNC Group. Jika hanya beroperasi sebagai bank konvensional saja, akan membutuhkan modal yang sangat besar.

"Kalau hanya sebagai bank konvensional, untuk berlari kencang modalnya harus besar, cabangnya harus di mana-mana, kalau enggak, nanti ada nasabah yang mau ke bank mereka pasti cari yang lebih dekat," ujar Hary.

Meski demikian, Hary menegaskan untuk tidak meninggalkan sistem konvensional, hal itu dikarenakan sumber dana pihak ketiga, pembiayaan atau pemberian kredit masih konvensional. "Karena untuk non konvensional di Indonesia itu belum establish, tapi harus kita tata dari sekarang," imbuh Hary.

