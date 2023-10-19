Kemeriahan HUT ke-9 MNC Bank, Hary Tanoe Potong Tumpeng hingga Foto Bareng Karyawan

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-9. Acara HUT MNC Bank pun berlangsung meriah hari ini.

Mengangkat tema 'Akselerasi Prestasi', sejumlah kegiatan mewarnai jalannya acara, termasuk menyanyikan yel-yel perusahaan hingga pemotongan tumpeng.

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid yang utamanya berada di Gedung MNC Bank, Jakarta Pusat. Peserta yang hadir secara fisik mencapai 600 orang, sedangkan perwakilan cabang yang terdaftar daring diperkirakan mencapai 400-500 orang.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo didampingi Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, beserta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terlihat antusias menyanyikan yel-yel perusahaan.

Selepas memberikan arahan, Hary didampingi Liliana melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Sepotong puncak tumpeng diberikan kepada Rita Montagna selaku Presiden Direktur MNC Bank, sembari diiringi nyanyian bersama lagu ulang tahun.

Hary turut mengajak para karyawan untuk foto bersama. Sejumlah staf terlihat memakai baju adat yang mencerminkan persebaran wilayah perseroan di berbagai daerah. Para staf juga terlihat antusias mengajak swafoto pemimpin MNC Group tersebut, sembari bersalaman.

Dalam sambutannya, Hary menegaskan MNC Bank perlu memperkuat integrasi bisnis dalam ekosistem grup, sembari memacu pertumbuhan digitalisasi.

"Ini yang saya minta supaya temen-temen digital bisa lebih terintegrasi. Kita punya MotionBank, Motion Pay, coba bayangkan kita punya traffic yang besar, ini aset bisnis luar biasa," kata Hary.