Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Bank: Rights Issue Perkuat Struktur Permodalan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:31 WIB
MNC Bank: <i>Rights Issue</i> Perkuat Struktur Permodalan
MNC Bank Right Issue (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan menyetujui rencana aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau Rights Issue.

Presiden Komisaris (Independen) MNC Bank, Ponky N. Pudijanto menyebut pemegang saham menyetujui rencana Rights Issue MNC Bank melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 13.503.665.292 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 per saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 28,57% dari modal disetor setelah terlaksananya PMHMETD.

"Adapun rasio Rights Issue adalah 5:2, yang artinya setiap pemegang 5 saham berhak atas 2 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru," ujar Ponky dalam paparannya di RUPSLB MNC Bank, Kamis (19/10/2023).

Dijelaskan pula, bagi pemegang saham Perseroan yang tidak ikut berpartisipasi akan mengalami dilusi persentase kepemilikan sahamnya sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 28,57% setelah Rights Issue.

Direktur Keuangan MNC Bank, Hermawan saat menjawab pertanyaan pemegang saham mengatakan, maksud dan tujuan dilakukan rights issue ini adalah ingin memperkuat struktur permodalan untuk menunjang bisnis bank. Sedangkan untuk harga rights issue masih dibicarakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement