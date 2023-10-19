MNC Bank: Rights Issue Perkuat Struktur Permodalan

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan menyetujui rencana aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau Rights Issue.

Presiden Komisaris (Independen) MNC Bank, Ponky N. Pudijanto menyebut pemegang saham menyetujui rencana Rights Issue MNC Bank melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 13.503.665.292 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 per saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 28,57% dari modal disetor setelah terlaksananya PMHMETD.

"Adapun rasio Rights Issue adalah 5:2, yang artinya setiap pemegang 5 saham berhak atas 2 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru," ujar Ponky dalam paparannya di RUPSLB MNC Bank, Kamis (19/10/2023).

Dijelaskan pula, bagi pemegang saham Perseroan yang tidak ikut berpartisipasi akan mengalami dilusi persentase kepemilikan sahamnya sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 28,57% setelah Rights Issue.

Direktur Keuangan MNC Bank, Hermawan saat menjawab pertanyaan pemegang saham mengatakan, maksud dan tujuan dilakukan rights issue ini adalah ingin memperkuat struktur permodalan untuk menunjang bisnis bank. Sedangkan untuk harga rights issue masih dibicarakan.