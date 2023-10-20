Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Emiten Erick Thohir Dipantau BEI, Ada Apa Ya?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:39 WIB
Saham Emiten Erick Thohir Dipantau BEI, Ada Apa Ya?
Saham Emiten Erick Thohir Dipantau BEI (Foto: Dokumen KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Saham emiten milik Menteri BUMN Erick Thohir dipantau Bursa Efek Indonesia. Saham yang dimaksud adalah saham PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI).

BEI memasukkan saham Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) dalam radar pantauan akibat adanya peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, MARI yang merupakan emiten yang bergerak di bidang investasi, jasa konsultan, media digital dengan anak perusahaan yang bergerak di bidang radio ini menunjukkan gerak saham yang naik secara signifikan, meningkat 33,70% pada 5 hari terakhir perdagangan.

Sementara, saham MARI pada perdagangan Jumat (20/10) ini bergerak melemah 5,34% di level 124.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham MARI yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Halaman:
1 2
