Deretan Orang Terkaya Israel yang Harta Kekayaannya Turun Imbas Perang

JAKARTA - Deretan orang terkaya di Israel mengalami penurunan harta kekayaan. Hal ini imbas dari perang Israel vs Hamas yang masih berlangsung.

Diketahui, perang Israel vs Hamas telah memakan korban jiwa sekitar 5.000 orang. Di samping itu, perang ini berdampak pada perekonomian dunia termasuk miliarder Israel.

Melansir dari Forbes 2023, berikut ini daftar tiga orang terkaya di Israel yang hartanya berkurangnya lantaran perang.

1. Eyal Ofer

Eyal Ofer memiliki harta kekayaan sebesar USD18,5 miliar atau setara dengan Rp290,4 triliun. Namun, adanya perang membuat harta kekayaannya turun USD28 juta atau setara Rp439,6 miliar.

2. Dmitri Bukhman

Dmitri Bukhman memiliki kekayaan sebesar USD6,9 miliar atau setara dengan Rp108,3 triliun. Kini, hartanya turun sebesar USD2 juta atau Rp31,4 miliar.