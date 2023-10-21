MNC Kapital dan Bank Rakyat Tingkatkan Layanan Transaksi Perbankan

JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan Bank Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) menyepakati kerja sama. Kerjasama ini meliputi penyediaan fasilitas pembiayaan syariah serta layanan perbankan dan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk, Yudi Hamka dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Dato’ Dr. Mohammad Hanis Osman.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengaku sangat antusias bermitra strategis dengan Bank Rakyat. Selain mempererat jalinan antara Indonesia-Malaysia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada PMI, kerja sama ini juga menjadi momentum MNC Group dalam mengembangkan bisnisnya ke level internasional.

"Saya percaya, kapabilitas MNC Kapital di bidang jasa keuangan digital akan memberikan nilai signifikan bagi Bank Rakyat, begitu pula sebaliknya. Tidak terbatas pada layanan perbankan, tapi juga nantinya membuka akses pembiayaan calon PMI sebelum keberangkatan. Ini sangat penting, karena ada banyak calon pekerja yang gagal berangkat akibat keterbatasan biaya untuk pelatihan, pembuatan paspor, medical check-up, tiket, dan lain-lain. Hari ini menjadi awal niatan baik masing-masing pihak untuk membangun infrastruktur keuangan digital yang mumpuni bagi Indonesia dan Malaysia," kata Hary.