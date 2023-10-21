Ini Cara Mudah Meminjam Uang di Akulaku Tanpa BPJSTKU

Cara mudah meminjam uang di Akulaku (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ini cara mudah meminjam uang di Akulaku tanpa BPJSTKU. Akulaku adalah aplikasi layanan pinjaman online yang menawarkan dua jenis pinjaman yaitu KTA AsetKu dan Dana Cicil.

Kedua jenis pinjaman online dari Akulaku memiliki syarat yang berbeda. Pasalnya salah satu produk pinjaman memerlukan BPJSTKU dan NPWP untuk mencairkan dana. Namun tidak perlu khawatir, Akulaku menyediakan produk tanpa memerlukan BPJSTKU sebagai syarat.

Cara mudah meminjam uang di Akulaku tanpa BPJSTKU yaitu dengan menggunakan KTA AsetKU. Berikut adalah langkah yang dapat Anda ikuti:

BACA JUGA: Daftar 101 Pinjol Ilegal OJK Oktober 2023

Pengertian Pinjaman KTA AsetKu dari Akulaku

KTA AsetKU merupakan produk pinjaman online Akulaku tanpa jaminan. Debitur bisa mencairkan dana hanya dengan menggunakan KTP sebagai syarat. Bunga yang diberikan sekitar 0,99% per bulan.

Syarat Pinjam Uang di Akulaku Tanpa BPJSTKU

Meski tidak menggunakan BPJS, debitur tetap perlu melengkapi beberapa persyaratan untuk mencairkan dana. Berikut langkah-langkahnya:

— Memiliki KTP dan berusia 21 - 55 tahun

— Akun Akulaku sudah terverifikasi

— Nomor telepon dan email aktif

— Memiliki rekening bank atas nama pribadi

— Memiliki penghasilan minimal Rp 2.000.000 per bulan dibuktikan dengan slip gaji atau bukti penghasilan

— Melampirkan NPWP (tidak wajib)