5 Fakta Belt and Road Initiative China, Ini Keuntungan bagi Indonesia

Keuntungan Indonesia dalam kerjasama RI-China (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Belt and Road Initiative memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia terlebih dalam pembangunan infrastruktur negara.

Diketahui, acara Belt and Road Forum (BRF) ke-3 telah dilaksanakan di Great Hall of The People, Beijing, pada Rabu 18 Oktober 2023.

Okezone telah merangkum lima fakta Belt and Road Initiative dan keuntungan bagi Indonesia, Minggu (22/10/2023):

1. Presiden Jokowi Berikan Apresiasi ke China

Pada acara tersebut, Presiden Jokowi memberikan apresiasi ke Pemerintah China karena telah berkontribusi terhadap negara berkembang melalui Belt and Road Initiative (BRI).

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah RRT dan Presiden Xi atas kontribusinya bagi negara-negara berkembang melalui BRI. Pepatah China mengatakan 'Yu gong yi shan', kegigihan akan mewujudkan keajaiban. Mari berjuang gigih bersama memajukan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi, dikutip Kamis (19/10/2023).

2. Dibutuhkan Sinergi dan Kerja Sama pada BRI

Presiden Jokowi mengatakan, bahwa dibutuhkan upaya bersama agar nilai-nilai Belt and Road Initiative (BRI) tetap terjaga untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur.

“Saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus, dan di tengah situasi dunia yang makin terbelah kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini makin kuat dan makin berdampak,” ucap Presiden, dikutip Kamis (19/10/2023).