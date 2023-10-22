Penjelasan PLN soal Kabel Listrik di Gambir Terbakar

JAKARTA - PT PLN (Persero) menanggapi soal adanya kabel udara di Jalan Suryopranoto, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat terbakar diduga akibat korsleting listrik pada Minggu (22/10/2023) pagi.

Adapun Damkar DKI Jakarta merespons laporan warga sekitar yang melihat kebakaran kabel udara tersebut. Sebanyak 4 damkar dan belasan personel dikerahkan.

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Menteng PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Agung Trika Y mengatakan kalau pihaknya sudah gerak cepat melakukan perbaikan dan pengalihan distribusi listrik untuk meminimalisir padam akibat kebakaran.

"Akibat kebakaran yang terjadi tersebut, kabel udara dari berbagai utilitas ikut terbakar, termasuk kabel listrik," katanya dalam keterangan resmi yang terima siang ini.

Dia memastikan kalau pengalihan distribusi listrik juga dilakukan demi keamanan dan keselamatan petugas dan warga yang berada di lokasi kebakaran.