HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kilas Balik Pemilik Menara Saidah yang Terbengkalai sejak 2007

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |17:02 WIB
Kilas Balik Pemilik Menara Saidah yang Terbengkalai sejak 2007
Kilas balik pemilik Menara Saidah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kilas balik pemilik Menara Saidah yang merupakan salah satu gedung cukup fenomenal di Jakarta. Pasalnya, gedung yang memiliki 30 lantai ini dikenal angker dan mistis karena sudah terbengkalai sejak 2007.

Menara Saidah dilarang beroperasi karena alasan konstruksi bangunan, bangunan ini dinilai tidak vertikal dan miring beberapa derajat sehingga dianggap berbahaya.

 BACA JUGA:

Banyaknya isu serta kejadian seram yang dialami oleh masyarakat sekitar hingga membuat gedung ini kian menjadi sorotan. Adapun, sering menjadi perbincangan terkait siapa pemilik asli dari menara yang terletak di jalan MT Haryono, Jakarta Timur ini.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (22/10/2023), awalnya gedung dengan gaya Romawi kuno ini dimiliki oleh PT Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo. Namun, kepemilikannya tak bertahan lama lantaran gedung itu dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah pada tahun 1995.

Sejak saat itu, nama gedung berganti menjadi Menara Saidah, sesuai dengan nama sang pemilik, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim. Dia disebut-sebut sebagai mertua aktris Inneke Koesherawati.

Gedung tersebut mulanya atas nama anak ke-5 keluarga Saidah yaitu, Fajri Setiawan. Setelah dikabarkan meninggal, kepemilikan jatuh ke tangan anak terakhir keluarga Saidah, Fahmi Darmawansyah yang merupakan suami Inneke.

Halaman:
1 2
