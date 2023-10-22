Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kondisi Terkini Menara Saidah yang Viral Kini Makin Terbengkalai

Minggu, 22 Oktober 2023 |10:40 WIB
Kondisi Terkini Menara Saidah yang Viral Kini Makin Terbengkalai
Kondisi terkini Menara Saidah. (Foto: Okezone)
JAKARTA Menara Saidah merupakan salah satu gedung terbengkalai yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan.

Gedung pencakar langit ini sudah lama ditinggalkan penghuninya sejak 2007.

Menara Saidah yang dulunya bernama Menara Drassindo memang terlihat sangat tinggi dan menyeramkan.

Namun bagi sebagian masyarakat, Menara Saidah ini memiliki bentuk yang ikonik dan sangat menarik.

Terlihat dalam video yang diunggah akun @love_jkt dikutip, Minggu (22/10/2023), menyebut kondisi gedung itu bernuansa angker sejak terbengkalai dan ditinggalkan penghuninya.

Adapun Menara Saidah yang sangat fenomenal, terkenal dan bergaya romawi ini letaknya sangat strategis dan dekat sekali dengan Stasiun Cawang Cikoko.

Selain itu, gedung ini pernah menjadi lokasi syuting film horor stasiun Cawang. Konon dalam proses pembuatan filmnya para pemain dan kru yang bertugas kerap kali mendengar suara menyeramkan dari dalam Menara Saidah.

