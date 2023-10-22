Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan IKN dengan Tony Blair

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:01 WIB
RI Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan IKN dengan Tony Blair
RI buka peluang kerja sama IKN dengan Tony Blair. (Foto: PUPR)




JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas potensi kerja sama dalam pengembangan kota di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Suharso mengatakan, salah satu konsep pengembangan kota yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah Taman Nusantara.

"Taman ini nantinya akan menjadi tempat konservasi dan pelestarian flora dan fauna lokal serta seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk menampilkan beragam habitat di satu kota," kata Suharso dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (22/10/2023).

Suharso menjelaskan hal tersebut akan diwujudkan sebagai representasi dari keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya Indonesia, yang disajikan dalam konteks modern untuk menjadi ikon nasional yang patut dicontoh oleh kota-kota lain.

Lebih lanjut Suharso menerangkan, taman semacam ini akan menjadi penelitian dan ilmu pengetahuan tentang kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia dan berkontribusi pada komunitas internasional.

Halaman:
1 2
