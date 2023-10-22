Ini Perbedaan BI Fast dan Real Time Online dalam Transfer Uang

JAKARTA - Perbedaan BI fast dan real time online dalam hal transfer uang. BI fast merupakan sistem pembayaran dengan proses yang sangat cepat dan tersedia 24 jam.

BI fast berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Sementara, real time online merupakan layanan transfer uang secara online yang dapat dilakukan secara real time.

Layanan ini mencakup berbagai platform pembayaran online. Berikut terdapat lima perbedaan antara layanan BI fast dan real time online dalam transfer uang seperti yang dirangkum Okezone, Minggu (22/10/2023).

1. Kapasitas Nominal saat Transaksi

BI fast dapat langsung melakukan transaksi hingga Rp250 juta dalam satu kali transfer. Sementara, layanan real time online hanya bisa hingga Rp100 juta untuk satu kali transaksi.

2. Fokus Utama Penggunaan

BI fast berfokus pada transaksi keuangan antar bank, sehingga memiliki keterbatasan untuk pengunaan lainnya. Sedangkan, real time online dapat digunakan secara fleksibel seperti berbelanja.