IHSG Anjlok hingga Saham Erick Thohir Terjun Bebas Usai Gibran Jadi Cawapres

JAKARTA - Dinamika politik dalam sepekan terakhir berdampak besar pada perdagangan saham Indonesia. Meskipun sentimen global lebih cenderung memberikan pengaruh yang lebih besar, namun tidak dapat dipungkiri saham-saham yang terafiliasi dengan Capres dan Cawapres ikut terdampak.

Dikutip dari Bulletin IDX 2nd Session Closing Market, Senin (23/10/2023), di tengah sentimen negatif global, tahapan Pemilu 2024 tampaknya juga menjadi salah satu fokus dari investor.

BACA JUGA: Erick Thohir Minta Semua Aset BUMN Bantu Tekan Polusi Udara

Di mana dinamika di panggung politik mempengaruhi ekspektasi dan perilaku pasar. Meski politik bukan menjadi satu-satunya variable yang membuat fluktuasi bursa saham.

Terbaru, pada Minggu (22/10/2023) malam kemarin, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden-nya.

Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya pasangan Capres dan Cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sudah melakukan hal yang sama.

"(Pelaku) Pasar makin pusing, ditambah sentimen regional juga," kata Strategist Samuel Sekuritas, Lionel Prayadi, Senin (23/10/2023).

Menyusul informasi tersebut, di perdagangan sesi I Senin (23/10/2023) IHSG ditutup di zona merah, melemah di 1,26% di level 6.762. Sudah meninggalkan level psikologis 6.800an dan semakin menjauhi level 7.000.

Terkait dengan koreksi dalam ini, Pengamat Pasar Modal Hans Kwee mengatakan, faktor politik bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi fluktuasi bursa saham. Namun, perang Israel-Hamas, kenaikan harga minyak, inflasi tinggi, dan potensi suku bunga tinggi The Fed masih dominan.