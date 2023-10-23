Ini Daftar Pinjaman yang Masuk SLIK OJK, Apa Saja?

JAKARTA – Jenis pinjaman yang masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK ada beberapa macam. Macam-macam pinjaman itu menarik untuk diketahui.

Seperti diketahui, OJK memiliki sistem Slik yang melanjutkan tugas BI terkait informasi debitur.

BACA JUGA:

Sama halnya dengan BI Checking, SLIK juga memiliki riwayat debitur terkait dengan data pokok, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran, hingga aset yang dijaminkan.

Berikut dirangkum Okezone beberapa macam pinjaman yang masuk Slik OJK.

1. Kartu kredit

Kartu kredit adalah alat keuangan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup banyak orang. Selain sebagai sarana pembayaran yang praktis, kartu kredit juga memiliki berbagai manfaat dan keunggulan yang dapat membuat penggunanya merasa nyaman dalam mengelola keuangan.

2. Kredit kendaraan bermotor (KKB)

Kredit Kendaraan bermotor (KKB) Adalah kredit konsumer yang diberikan kepada perorangan, untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat (kecuali truk) baik kendaraan baru atau bekas.