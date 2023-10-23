Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Dekati Rp16.000/USD, Siap-Siap Harga Baja Bakal Naik!

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |13:15 WIB
Rupiah Dekati Rp16.000/USD, Siap-Siap Harga Baja Bakal Naik!
Menperin Agus Gumiwang soroti pelemahan rupiah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada perdagangan Senin (23/10/2023) ke level Rp15.964.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti lemahnya nilai rupiah terhadap kurs dolar akan berdampak terhadap industri baja di Indonesia.

 BACA JUGA:

Menperin mengatakan dampaknya terjadi pada bahan baku industri baja yang semakin mahal.

Hal ini bisa mempengaruhi daya saing dari produk yang dihasilkan.

 BACA JUGA:

Meski begitu, dia juga menyebutkan bahwa tingginya nilai dolar akan menguntungkan bagi eksportir di Indonesia.

Halaman:
1 2
