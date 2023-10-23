Rupiah Dekati Rp16.000/USD, Siap-Siap Harga Baja Bakal Naik!

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada perdagangan Senin (23/10/2023) ke level Rp15.964.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti lemahnya nilai rupiah terhadap kurs dolar akan berdampak terhadap industri baja di Indonesia.

Menperin mengatakan dampaknya terjadi pada bahan baku industri baja yang semakin mahal.

Hal ini bisa mempengaruhi daya saing dari produk yang dihasilkan.

Meski begitu, dia juga menyebutkan bahwa tingginya nilai dolar akan menguntungkan bagi eksportir di Indonesia.