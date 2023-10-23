Penampakan Menara Saidah yang Makin Terbengkalai

JAKARTA - Menara Saidah merupakan salah satu gedung yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan.

Di tahun 2001 hingga 2007 menara ini sempat jadi pusat perkantoran. Namun di tahun 2007 gedung ini terbengkalai.

BACA JUGA:

Dahulu Menara Saidah bernama Menara Drassindo. Menara ini memiliki bentuk yang ikonik dan sangat menarik.

BACA JUGA:

Keberadaan Menara Saidah ini sangat fenomenal, karena bangunannya yang bergaya romawi dan letaknya sangat strategis yaitu dekat dengan Stasiun Cawang Cikoko.

Saat ini Menara Saidah, sudah ditutup dan tidak boleh dimasukkan tetapi tetap ada penjaganya di dalam.