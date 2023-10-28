Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pulang ke Tanah Air, Agen BRILink Aang Junaidy Mampu Catat Transaksi Rp4,5 M per Bulan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |15:04 WIB
Pulang ke Tanah Air, Agen BRILink Aang Junaidy Mampu Catat Transaksi Rp4,5 M per Bulan
Agen BRILink Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Aang Junaidy. (Foto: iNews Media Group/Sabang Prayogi)
A
A
A

JAKARTA - Agen BRILink Pasar Anyar Bahari Tanjung Priok Aang Junaidy berhasil membuktikan bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Lewat keyakinan dan kerja kerasnya bersama keluarga tercinta, Aang berhasil mewujudkan mimpinya menjadi nyata di tengah kerasnya kehidupan Ibukota.

Lima tahun mengadu nasib di negara tetangga dirasa tak membuahkan hasil, Aang bersama sang istri, Fitri Nurjanah memilih untuk kembali ke Tanah Air dengan tekad keras ingin menjadi pengusaha sukses. Pria berusia 46 tahun ini mencoba peruntungannya dengan membuka konter handphone (HP).

Kala itu, Aang mengaku bisnisnya tak berjalan mulus seperti yang diharapkan, bahkan dirinya hampir putus asa dan sempat terpikir untuk kembali bekerja di negara tetangga. Namun, niat itu diurungkan setelah suatu hari Aang sempat melihat antrian yang mengular di sudut Pasar Anyar Bahari.

“Waktu itu saya ngeliat ada orang pada antri di Teras BRI. Saya pikir ada apa? Akhirnya saya inisiatif tanya ke customer service-nya. Ternyata mereka lagi antri untuk transaksi. Di situ saya berpikir gimana ya supaya orang-orang ini antrinya ke toko saya aja?” katanya, Kamis (10/8/2023).

Setelah bertanya, Aang pun mendapatkan tawaran dari Bank BRI untuk menjadi Agen BRILink. Setelah melalui diskusi panjang dengan sang istri, bermodalkan uang Rp15 juta, Aang pun memberanikan diri untuk menjadi Agen BRILink pada 2016 lalu. Kala itu, dirinya berusaha yakin bahwa mungkin saja ini menjadi salah satu jalan pembuka untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pengusaha.

“Dulu sepuluh hari pertama buka, paling ada lima transaksi aja per hari, itu pun saya masih pakai ATM, jadi kalau ada orang transfer saya bolak-balik ke ATM, ataupun pakai SMS banking tapi terkendala limit. Sejak pakai mesin EDC, satu hari saya bisa layani 20, 30, 40 transaksi, sampai sekarang ini bisa 150-200 transaksi per hari,” ucapnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/1/3182666//soeharto-wJNr_large.jpg
Pengakuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Mendapat Dukungan Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182646//laptop_asus-1koj_large.jpg
Butuh Laptop Baru di 2026? Ini Berbagai Segmen dari Laptop ASUS yang Perlu Anda Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182622//black_rhino_raih_superbrands_2025_pada_kategori_mesin_las-2S3J_large.jpg
Hadirkan Inovasi Mesin Las Hemat Daya, Black Rhino Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182619//traveloka-m2D6_large.jpg
Liburan Akhir Tahun ke Disneyland Hong Kong, Ini 7 Wahana yang Wajib Dicoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182611//smart_wealth_assurance_kolaborasi_kb_bank_dan_msig_life-pOae_large.jpg
Smart Wealth Assurance, Solusi Perlindungan Finansial Keluarga Kolaborasi KB Bank dan MSIG Life
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182604//traveloka-ZCnq_large.jpg
5 Pilihan Hotel di Garut yang Strategis dan Nyaman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement