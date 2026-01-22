Kisah Nasabah PNM: Kini Rumah Jadi Tempat yang Menguatkan Ekonomi Keluarga

Kisah nasabah PNM, Marni asal Karawang yang kini rumahnya menjadi tempat menguatkan ekonomi keluarga. (Foto: dok PNM)

JAKARTA – Upaya menghadirkan hunian produktif yang layak bagi masyarakat prasejahtera terus diperkuat melalui kolaborasi antar instansi plat merah di Indonesia, salah satunya oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Home Syariah, sebuah fasilitas pembiayaan ultra mikro untuk mendukung renovasi rumah yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha, sehingga rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat yang menghasilkan bagi ekonomi keluarga.

Melalui program ini, PNM mendorong lahirnya konsep hunian produktif. Skema pembiayaan ini menawarkan kemudahan berupa pembiayaan tanpa agunan, sekaligus terintegrasi dengan pendampingan usaha melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

Secara prinsip, Home Syariah dijalankan dengan basis tiga akad, yakni akad Murabahah, Wadiah, dan Wakalah. Pada akad Murabahah, dilakukan perjanjian jual-beli antara nasabah dengan Mekaar Syariah/pemberi pembiayaan, di mana PNM membeli barang yang diperlukan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati.

Sementara akad Wadiah merupakan perjanjian titipan antara Mekaar Syariah dan nasabah. Pada akad ini titipan dijaga serta dapat dikembalikan setiap saat ketika nasabah menghendaki, dengan Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembaliannya. Adapun akad Wakalah menjadi bentuk pelimpahan kuasa, dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang sesuai kebutuhan.

Salah satu penerima manfaat program ini adalah Marni, nasabah PNM asal Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Marni bergabung sejak 2018, dengan plafond awal Rp3.000.000 yang kini meningkat menjadi Rp8.000.000. Ia merintis usaha warung makanan dari aktivitas sederhana berjualan di kantin sekolah, hingga akhirnya dapat membangun warung mini secara bertahap.

“Dulu suami saya nggak punya kerja tetap, serabutan. Sembilan tahun lalu, buat makan sehari-hari aja rasanya kurang. Jangankan buat beli lauk, kadang sepotong ayam pun susah sekali. Saya jualan keliling, panas-panasan di jalan, bawa dagangan dari satu tempat ke tempat lain," ucapnya.