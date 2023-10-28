Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah dan 5 Fakta Menara Saidah dari Kontraktor hingga Penyebab Bangkrut

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |07:20 WIB
Kisah dan 5 Fakta Menara Saidah dari Kontraktor hingga Penyebab Bangkrut
Fakta Menara Saidah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menara Saidah merupakan gedung yang berfungsi sebagai pusat perkantoran. Kini, gedung tersebut ditinggalkan penghuninya dengan berbagai faktor, salah satunya karena bangkrut.

Menara Saidah terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta dan kondisinya sudah terbengkalai sejak 2007.

 BACA JUGA:

Okezone telah merangkum lima kisah dan fakta Menara Saidah dari kontraktor hingga penyebab bangkrut, Sabtu (28/10/2023):

1. Sejarah Menara Saidah

Awalnya, gedung dengan gaya romawi ini bernama Menara Drassindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo. Namun, kepemilikannya tak bertahan lama lantaran gedung itu dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah pada tahun 1995.

Sejak saat itu, nama gedung berganti menjadi Menara Saidah, sesuai dengan nama sang pemilik, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim.

Menara Saidah mulai disewakan oleh perusahaan-perusahaan ternama. Sehingga gedung ini menjadi pusat bisnis di Jakarta. Selain itu, gedung ini juga sering disewakan untuk berbagai acara.

 BACA JUGA:

Namun, pada 2007, Menara Saidah mulai ditinggalkan para perusahaan yang menyewa hingga terbengkalai.

2. Kontraktor Menara Saidah

Kontraktor Menara Saidah adalah PT Hutama Karya. Perusahaan ini membangun Menara Saidah pada tahun 1995 hingga 1997 dengan biaya mencapai Rp100 miliar pada masa itu.

3. Penyebab Menara Saidah Bangkrut

Terdapat dua hal yang menyebabkan Menara Saidah ditinggalkan penghuninya hingga bangkrut.

Pertama, bentuk bangunannya yang dibilang tidak stabil. Konstruksi Menara Saidah memang terlihat miring. Kondisi tersebut dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga para penyewa memutuskan untuk meninggalkan gedung ini.

Kedua, masalah internal pengelolaan gedung yang tidak jelas. Manajemen Menara Saidah dikelola oleh satu keluarga hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Konflik ini membuat para penyewa tidak nyaman dan meninggalkan Menara Saidah.

Halaman:
1 2
