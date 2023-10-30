Indosat (ISAT) Raup Laba Rp2,78 Triliun, Turun 24% di Kuartal III-2023

JAKARTA - PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) meraup laba bersih sebesar Rp2,78 triliun di kuartal III-2023. Adapun laba tersebut turun 24,41% year-on-year (YoY) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian ISAT juga berhasil meraih pendapatan Rp37,4 triliun di kuartal III-2023 dengan peningkatan sebesar 8,5% YoY.

ISAT pun mencatat kinerja keuangan yang solid pada sembilan bulan terakhir terhitung hingga 30 September 2023.

Hal tersebut termasuk peningkatan yang signifikan pada total EBITDA, yaitu sebanyak 24% YoY menjadi Rp17,4 triliun. Peningkatan ini diperoleh melalui kombinasi dari pertumbuhan pendapatan dan optimalisasi biaya.

Marjin EBITDA yang dihasilkan meningkat sebesar 5,8% YoY menjadi 46,6%.

Data lain membuktikan, bahwa jumlah BTS 4G meningkat 34,9% YoY menjadi 172 ribu BTS 4G. Serta, trafik data pun meningkat 16,5% YoY menjadi 10.957.999 terabyte.