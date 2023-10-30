Advertisement
HOT ISSUE

Luhut: Saya Tetap Loyal pada Jokowi sampai Terakhir

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |06:51 WIB
Luhut: Saya Tetap Loyal pada Jokowi sampai Terakhir
Luhut Tegaskan Tidak Mundur sebagai Menko Marves. (Foto: Okezone.com/Marves)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah dengan adanya kabar bahwa dirinya akan mundur sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Disebutkan bahwa dirinya akan loyal kepada Presiden Joko Widodo untuk menjalankan tugas hingga dirinya tidak dibutuhkan lagi.

"Saya tidak akan pernah mundur dari Pak Jokowi. Saya tetap akan loyal pada Jokowi sampai terakhir dia mungkin sudah tidak membutuhkan saya," kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan.

Dengan beredarnya isu bahwa dirinya akan mengundurkan diri ialah saat Luhut dalam kondisi sakit dan melakukan perawatan di Singapura.

